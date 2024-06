Heidi Klum: Diese Diagnose verändert nun ihr Leben

"Ich habe sehr hohes Cholesterin", offenbarte Heidi jüngst ihren Fans auf Instagram. Und ihren Blutfettwerten sagt sie jetzt den Kampf an. Bedeutet: Fortan muss die Vierfach-Mama ihre Ernährung komplett umstellen. Statt normaler Milch kommt nun Hafermilch in ihren Kaffee, außerdem ist Zucker tabu. Tierische Lebensmittel wie Butter, Käse, Wurst und Fleisch sind gestrichen. Ob Heidi das durchhält? Schließlich ist es kein Geheimnis, dass das Super-Model ein echter Fast-Food-Junkie ist. "Also ich habe bestimmt drei Döner in der Woche", gab sie zu. Puh, das wird hart! Dennoch: Heidi will durchhalten, schließlich können konstant zu hohe Cholesterinwerte im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt auslösen! Und das will sie ganz sicher nicht riskieren.

