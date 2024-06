Heidi Klum: Doppelmoral! GNTM-Models müssen nach ihrer Pfeife tanzen

Ihr Erfolgsgeheimnis für eine lange und steile Karriere? Ganz einfach: "Vielleicht bin ich auch deswegen heute immer noch hier, weil ich eben immer 'Ich' gewesen bin und mich nie verstellt oder verbogen habe für irgendwen", resümiert die forsche Model-Mama im TV-Talk. Und führt weiter aus: "Viele Leute haben mir gesagt: 'Hey, sei mal ein bisschen mehr 'edgy', lass mal deine Haare schneiden, nimm mal ein bisschen mehr ab, du bist so dick.'" Doch Heidi hätte solche Forderungen stets abgelehnt: "Ich habe gesagt: 'Ich mache das alles nicht. Ich möchte mich auch nicht krank hungern, nur damit ich bei euch irgendwo reinpasse. Entweder gefalle ich euch so oder ich gefalle euch nicht!'" Starke Ansage! Allerdings scheint die Freiheit eines Models, einfach auch mal nein zu sagen, nur für sie selbst zu gelten – denn in ihrer Show führen Einwände von Kandidaten in der Regel zum schnellen Aus ...