Heidi Klum: Dramatische Enthüllung über Mama Erna!

ist ein echter Mega-Star. Seit Jahrzehnten ist sie aus der - und -Branche nicht mehr wegzudenken. Doch jetzt kommt raus: Ihre Mutter Erna litt extrem unter dem Ruhm ihrer Tochter...

Günther Klum packt aus

Erna und Vater Günther hätten sich einen anderen Job für ihre Tochter gewünscht. Doch sie entschied sich 1992 für die Teilnahme bei Thomas Gottschalks Show "Model '92" - und nahm am Ende sogar den Sieg mit nach Hause. "Und im Studio sagte ich zu meiner Frau: 'Jetzt haben wir das Ganze am Hals'", sagte Günther in einem alten Beitrag von "Explosiv" von 1997, den jetzt aus der Kiste gekramt hat.

Heidi Klum: "Sie bekommt noch ein Baby"

So schlecht ging es Erna Klum

Nach ihrem Sieg startete Heidi so richtig durch - und verließ ihre Heimat Bergisch Gladbach. Für Erna eine extrem belastende Situation. "Meine Frau leidet da schon mehr drunter, weil ich einfach sage: 'Das ist ihr Weg, das muss so sein' und ich kann das im Kopf vielleicht etwas besser verarbeiten als meine Frau", berichtete Günther. "Bei ihr ist es so, morgens hat sie beim Frühstück immer ein Bild. Das dreht sie rum und ab und zu spricht sie mit der Heidi." Glücklicherweise hat sich Erna schnell an den Ruhm ihrer Tochter gewöhnt. Mama und Tochter haben trotz der großen Entfernung bis heute ein extrem enges Verhältnis.

