Heidi Klum: Enthüllt! Deshalb fehlte Papa Günther bei der Hochzeit

Reddit this

Heidi Klum hat am Wochenende ihrem Schatz Tom Kaulitz das Ja-Wort gegeben. Doch einer fehlte: Papa Günther. Warum?

Es war der wohl schönste Tag ihres Lebens. Am Samstag feierten und auf Capri ihre Hochzeit im Kreise von Familie und Freunden. Toms Zwillingsbruder Bill traute das Paar. Heidis Sohn Henry führte sie zum Altar, Tochter Lou streute Blumen und auch Mutter Erna war anwesend. Doch von Günther Klum fehlte weit und breit jede Spur...

Günther Klum verpasste die Klumlitz-Hochzeit

Die "BILD"-Zeitung fand jetzt heraus, dass sich der 73-Jährige zu dem Zeitpunkt in Bergisch Gladbach aufhielt, u.a. wurde er in einem Gartencenter und an einer Tankstelle gesichtet. Der Grund, warum er die Hochzeit seiner Tochter sausen ließ? Frau Erna begründete sein Fehlen mit Knieproblemen. Demnächst muss sich Günther angeblich sogar unters Messer legen. Doch laut der "BILD" ist das nicht die ganze Wahrheit…

Heidi Klum: Ein Baby nach der Hochzeit? Diese Bilder sagen alles

Das steckt hinter Günthers Fehlen

Wie das Blatt aus Insider-Kreisen erfuhr hat es zwischen Heidi und Günther heftig gekracht - ausgerechnet wegen Heidis frisch angetrauten Ehemann Tom. Vater Klum soll mit der Wahl seiner Tochter überhaupt nicht einverstanden sein. Außerdem sollen sich die beiden auch geschäftlich uneinig sein. Was dran ist an den Gerüchten? Unklar. Bisher meldete sich keiner der Beteiligten zu Wort...

Kürzlich tauchten schockierende Fotos von Heidis Tochter Leni im Netz auf. Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: