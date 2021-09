Heidi Klum: Ehe-Schock! Tom macht den Abflug

Das war zuletzt wohl alles ein bisschen too much für Tokio-Hotel-Gitarrero Tom. Geht er deshalb jetzt auf Abstand? Denn nachdem die Klum’sche Reisegruppe gerade erst aus dem Urlaub in Italien zurückgekehrt war, stieg Tom gleich wieder in den Flieger und düste ab in die alte Heimat Deutschland. Offiziell natürlich, um mit Bruder Bill Kaulitz (32) in der Hauptstadt berufliche Projekte voran zutreiben und die Werbetrommel für die Tour 2022 zu rühren. Doch jeder weiß: Bisher hat sich Heidi von solchen Ausreden nie davon abhalten lassen, ihrem Gatten weiter an den Fersen zu kleben. Sie kam einfach mit! Aber diesmal ist es anders. Es ist ernst: Denn während Tom in Berliner Bars abhängt, mit den Kumpels quatscht und sich ausnahmsweise mal treiben lässt, ist Heidi Zigtausende Kilometer weit weg in L.A.! Zwar ist nun Zwillingsbruder Bill am Start, aber der kann wenigstens auch einfach mal die Klappe halten: „Wir verstehen uns auch ohne Worte“, sagte Tom mal. Sie muss herrlich sein, diese Ruhe…

Aktuelle Bilder zeigen die beiden Musiker mit Freunden in der Berliner „Paris Bar“, wo man zusammen kühle Drinks schlürfte. Vermutlich ging es anschließend noch weiter in den einen oder anderen Club, denn Bill verriet neulich in einem Interview: „,Grill Royal‘, ,Paris Bar‘ … Da fangen meine Abende normalerweise an.“ Und enden erst im Morgengrauen, denn „Ich liebe das ,Berghain‘, und ich gehe ständig ins ,Kater‘“, so der feierfreudige Bill weiter. Da hat auch Tom garantiert nicht schon um 23 Uhr an der Matratze gelauscht…