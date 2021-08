Heidi Klum: Ehe-Schock! Wurde sie jahrelang betrogen?

Mit einer großen, schlanken Blondine, die Heidi ziemlich ähnlich sieht, schlenderte der Sänger gerade Händchen haltend durch die malerischen Gassen von St. Tropez. Die beiden wirkten nicht nur akut verliebt, sondern auch auffallend vertraut. Nicht ohne Grund, denn die zwei Turteltauben kennen sich schon seit vielen Jahren! Die Frau heißt Laura Strayer und arbeitete früher als Seals Assistentin – und zwar, als der noch lange mit Heidi zusammen war! Schon 2006, also nur ein Jahr nach der Hochzeit, soll Laura im Haus des Ehepaars ein und aus gegangen sein...

Hat es womöglich damals schon zwischen ihr und ihrem Boss gefunkt? So was kommt bei Stars und ihren Angestellten schließlich nicht selten vor, gut möglich also, dass in Wahrheit Laura der Grund war, warum Heidi und Seal sich offiziell "auseinanderlebten" und scheiden ließen. Zumal man mittlerweile weiß, dass die ach so harmonische Bilderbuch-Ehe der beiden doch nicht ganz so märchenhaft war, wie es den Anschein hatte.