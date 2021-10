Heidi Klum: Ein Baby mit Tom? Der Jubel ist riesig!

"Ich habe gerade die besten Nachrichten bekommen", schreibt Heidi nun zu einem kurzen Video-Clip, in dem sie vor ihrer Luxuskarosse ihrer Freude freien Lauf lässt! Das bei ihren Fans dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Erwarten Heidi und Tom etwa ihr erstes gemeinsames Kind? Verwunderlich wäre dies jedenfalls nicht! Schließlich betont Heidi immer wieder, wie glücklich sie mit ihrem Tom ist und wie wundervoll er seine Rolle als Patchwork-Familienvater erfüllt! Wollen die beiden ihre Ehe nun durch die Geburt eines Babys krönen? Offiziell äußerte sich Heidi jedenfalls noch nicht dazu. All zu lange müssen wir jedoch nicht auf eine Auflösung warten! So ergänzt Heidi, dass sie demnächst Licht ins Dunkel bringen will! Wir können also gespannt sein...