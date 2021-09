Ihre Liebe teilen Heidi Klum und Tom Kaulitz mit Vorliebe mit der ganzen weiten Welt. Kein Wunder also, dass auch die Geschichte ihres Kennenlernens schon lange kein Geheimnis mehr ist. Laut Zwillingsbruder Bill Kaulitz kam es im Hotel „Chateau Marmont“ in Los Angeles zum ersten Treffen der beiden Turteltauben. In dem gleichnamigen „Tokio Hotel“-Song verarbeitet Tom Kaulitz das erste Treffen mit seinem großen Idol und seiner großen Liebe: "Der Song ist ein bisschen Heidis und Toms Liebesgeschichte. Die beiden haben sich im 'Chateau Marmont' kennengelernt und der Song heißt 'Chateau'. Den haben wir ein paar Tage geschrieben, nachdem sich die beiden kennengelernt haben", erklärte Bill im Interview mit "Red".