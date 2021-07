Heidi Klum: Eiskalt benutzt - Das muss sie sich nicht gefallen lassen

Die Folge ist bitter: Aus der angestrebten Hollywood-Karriere wurde für den ehemaligen Serien-Star bislang nichts. Zu groß die Angst der Bosse, Meghan könnte sich als Kassengift erweisen! Und auch andere Projekte wie die angekündigten Disney-Produktionen oder die geplante Netflix-Doku liegen weiter auf Eis. Selbst mit dem eigenen Podcast gibt es Probleme, bislang blieb es bei nur einer Folge. Jetzt droht die totale Karriereflaute: "Die Sussexes werden mit ihren TV- und Podcast-Projekten nur eine Chance haben, wenn sie gute Quoten oder das Lob der Kritiker bekommen", ist sich nicht nur die australische Star-Journalistin Daniela Elser laut "Intouch" sicher. Höchste Zeit also, in die Offensive zu gehen – und sich Sympathieträger mit großer Reichweite ins Boot zu holen! Meghans erste Wahl: Deutschland-Export Heidi Klum (48)! Tatsächlich genießt Heidi in ihrer Wahlheimat eine Art Kultstatus, wird regelmäßig in Talkshows eingeladen und vom amerikanischen Publikum für ihre unbekümmerte Art gefeiert. Also genau die Sorte von Freundin, die Meghan jetzt braucht! Und wie knüpft man den ersten Kontakt? Na klar, mit einem kleinen Geschenk: Meghan sandte Heidi einfach eine Ausgabe ihres (übrigens ebenfalls gefloppten) Kinderbuches "The Bench"! Natürlich mit handschriftlicher Widmung: "Liebe Heidi, von einer Mama zur anderen. Ich hoffe, es bereitet dir Freude." Unter die Nachricht setzte Meghan ganz bodenständig nur ihren Vornamen.