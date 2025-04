Heidi Klum: Ekel-Alarm im Bett

Das Wort Intimsphäre hat Frau Klum wohl aus ihrem Wortschatz gestrichen. Bekanntlich plaudert sie gern über das befriedigende Sexleben mit Ehemann Tom, doch das ist längst nicht alles, was in ihrem Schlafzimmer abgeht. Im Interview offenbarte Heidi nun eine ungewöhnliche Angewohnheit: "Ich rasiere mich in der Badewanne oder im Bett, während ich Fernsehen schaue." Dass bei der Haarentfernung zwangsläufig Stoppeln in den Laken landen? Ist in diesem Haushalt anscheinend total egal, denn auch Heidis Schatz Tom (35) bekommt im Bett schon mal den Bart gestutzt, natürlich ohne Friseur-Umhang, der die Flusen auffangen würde.