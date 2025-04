Heidi Klum: Tochter Lou gibt ihr erstes Interview! Damit begeistert sie ihre Mama

Die ist von der Offenbarung ihrer Tochter sichtlich gerührt und gibt gleich mal ein Kompliment zurück. Als der TikToker fragt, was man von ihr nicht erwarten würde, wenn man sie sieht, verrät Lou, sie sei ein richtiger Nerd. Und Heidi stimmt zu: "Oh ja, das stimmt, sie ist die schlauste aus der Familie."

Im Netz kommt der Clip jedenfalls richtig gut an. "Das ist so süß. Heidi ist so ein Schatz. Liebe Lou auch!", "So eine süße Beziehung" und "Beide sind wunderschön. Ich erinnere mich, als Heidis Kinder noch klein waren. Lou ist jetzt erwachsen", schreiben die User in den Kommentaren.