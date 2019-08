Heidi Klum & Tom Kaulitz: So teuer war ihre Hochzeit!

Es war das Event des Sommers! und feierten am vergangen Wochenende ihren großen Tag! Auch am Freitag und am Sonntag griffen die beiden ordentlich in die Tasche, um ihren Gästen den perfekten Capri-Aufenthalt zu bescheren. Doch wie viel hat das Paar insgesamt ausgegeben?

Heidi Klum & Tom Kaulitz: So romantisch war ihre Hochzeit

Heidi Klum und Tom Kaulitz ließes es sich gut gehen

Schon vor ihrem großen Tag am Samstag sollen Heidi Klum und Tom Kaulitz für die Pre-Weddingsparty stolze 20.000 Euro ausgeben haben. Doch der Samstag stellte diese Summe definitiv in den Schatten. Für ihr Gäste, wie , Sänger Sasha und Ex-GNTM-Juror haben Heidi und Tom nochmal ordentlich den "Rubel rollen lassen"...

So viel haben Heidi und Tom ausgegeben

Wie es durch das Portal "HollywoodLife" heißt, haben das Topmodel und der " "-Star für ihren Hochzeits-Spaß knapp drei Millionen US-Dollar ausgegeben (umgerechnet ca. 2,7 Millionen Euro). Wow! Was für eine stolze Summe! Dafür wurde aber auch gefeiert bis in die Morgenstunden. Wann Heidi und Tom Capri wieder verlassen, ist nicht bekannt. Auch ob eine Hochzeitsreise ansteht, wollten die beiden noch nicht verraten.

