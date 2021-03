Heidi Klum: Enttäuscht? So lief die Verlobung mit Tom Kaulitz wirklich ab

GNTM Jury 2021

Enthüllt! Das sind Heidi Klums Juroren

Am 4. Februar 2021 hallt es zum 16. Mal aus dem ProSieben-Studio „Meedchen“. Unverkennbar: Model-Mama Heidi Klum sucht wieder nach „Germany's Next Topmodel“. Doch auf welche Jury und welche Juroren als hochkarätige Gäste dürfen sich die Nachwuchs-Models in diesem Jahr freuen?