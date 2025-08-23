Heidi Klum: Erwischt! Ihre Lüge ist aufgeflogen
Beim Flunkern ertappt: Angeblich freut sich Heidi auf das Alter. Doch die Zeichen der Zeit soll man ihr lieber nicht ansehen …
Stirnfalten, Schlupflider und Hängebäckchen – für Heidi Klum alles gar kein Thema! Im Gegenteil, immer wieder beteuert die 52-Jährige, dass sie ein großer Fan des Älterwerdens sei: "Wollen wir nicht alle alt werden? Ich kann es kaum erwarten, 60 und 70 zu werden, und hoffentlich irgendwann 80 und 90", verkündete Heidi erst kürzlich im US-Magazin "People". Schon klar, Heidi – vorzeitig abtreten möchte sicherlich keiner. Doch was ist mit der Optik?
Heidi will frisch und vital aussehen
Auch null Problem, laut Heidi: "Schönheit bedeutet Veränderung, und ich bin so was von bereit dafür – es wäre doch langweilig, wenn wir immer gleich aussehen würden", stellt das Model klar. Doch dann überrascht die Blondine mit dieser Aussage: "Ich bin total pro Botox!" Ach nee, von wegen "Schönheit bedeutet Veränderung"… Das scheint wohl nur für andere zu gelten! Über eigene Eingriffe beim Beauty-Doc schweigt die "Germany’s Next Topmodel"-Chefin zwar lieber, doch Experten sind sich einig: Botox und Filler dürften auch bei Heidi für einen jugendlichen Look sorgen.
"Im Gesicht ist zu erkennen, dass ihre Wangen stark voluminös sind. Das deutet darauf hin, dass die Wangen und die Kinnlinie mit Hyaluron aufgefüllt worden sind. Und auch die Lippen scheinen sanft mit Hyaluron aufgefüllt worden zu sein", analysiert Dr. Mehmet Atila, Leiter der Düsseldorfer Fachklinik "Medical Inn" für plastische und ästhetische Chirurgie. Neben Injektionsbehandlungen mit Hyaluronsäure und Botox würden "sicherlich auch regelmäßig kosmetische Behandlungen zur Gesichtsstraffung wie beispielsweise Radiofrequenz und Ultraschall durchgeführt, um die Natürlichkeit und Frische zu erhalten", so der Fachmann weiter. Die Wahrheit (und alle Details) kennt natürlich nur Heidi selbst.
Fakt ist: Heidi gönnt sich auch zu Hause regelmäßig straffende Hyaluronmasken, schluckt Nahrungsergänzungsmittel für Haut und Haare und hält ihren Body akribisch in Bestform. Denn mal ehrlich: Altwerden mag für Frau Klum okay sein – aber nur, solange man’s nicht sieht ...
