Heidi Klum: Erwischt! Ihre Lüge ist aufgeflogen

Auch null Problem, laut Heidi: "Schönheit bedeutet Veränderung, und ich bin so was von bereit dafür – es wäre doch langweilig, wenn wir immer gleich aussehen würden", stellt das Model klar. Doch dann überrascht die Blondine mit dieser Aussage: "Ich bin total pro Botox!" Ach nee, von wegen "Schönheit bedeutet Veränderung"… Das scheint wohl nur für andere zu gelten! Über eigene Eingriffe beim Beauty-Doc schweigt die "Germany’s Next Topmodel"-Chefin zwar lieber, doch Experten sind sich einig: Botox und Filler dürften auch bei Heidi für einen jugendlichen Look sorgen.