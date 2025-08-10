Eine Internistin warnt

Heidi Klum: Gefährlicher Trend! Geht sie zu weit?

Für einen schlanken Body tut Heidi Klum so einiges. Doch diese Abnehm-Kur ist ziemlich riskant…

Heidi Klum steht seitlich und blickt leicht lächelnd über die Schulter. - Foto: IMAGO / SOPA Images

Heidi Klum hat einen Body, für den sie viele beneiden.

© IMAGO / SOPA Images

VonInTouch Redaktion
Uhr

Wenn’s um ihren fitten Body geht, ist Heidi Klum (52) wirklich nicht zimperlich: Mal wird mit Kombucha-Pilzen entgiftet, mal schlürft die Modelmama Knochenbrühe oder quält sich durch ein "Master Cleanse", bei dem sie tagelang nur eine Mixtur aus Cayennepfeffer, Zitronensaft, Ahorn-Sirup und Wasser zu sich nimmt. Jetzt allerdings hat Heidi einen Trend aufgeschnappt, der uns schon durch seinen bloßen Namen erschaudern lässt. Die Blondine macht nämlich eine Parasiten-Kur!

Fragliche Parasiten-Kur!

Nein, kein Scherz. "Das ist mein allererstes Mal", berichtet Heidi stolz. Und vielleicht auch ihr letztes Mal? Denn mal ehrlich, wer unter Parasitenbefall leidet, sollte vielleicht lieber zum Arzt gehen! Fest steht allerdings: Das "Parasite Cleanse" avanciert gerade zu einem absoluten Hype auf Social Media, viele Influencerinnen greifen zu den Supplements, um ihre Körper von vermeintlichen Schädlingen zu befreien. Aber ob das wirklich gesund ist?

Heftige Nebenwirkungen können auftreten

Experten zweifeln, der Grund: Darm-Parasiten sind in westlichen Ländern eher selten – ohne entsprechende Diagnose ist eine Bekämpfung also sinnlos. Falls doch notwendig, sollte eine Behandlung jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden! Ob Heidi das tut, wissen wir zwar nicht, doch klar ist: Die Wirksamkeit der frei erhältlichen Parasiten-Kuren ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Und schlimmer noch: Wer die Mittel trotzdem schluckt, muss mit heftigen Nebenwirkungen rechnen! "Ich bekam höllische Krämpfe und musste mich tagelang übergeben", schreibt eine Nutzerin in den Rezensionen zu "ParaGuard", den Parasiten-Pillen, die auch Heidi verwendet. Sogar vor Nieren- oder Leberschäden warnen Fachleute! Die Internistin Monalisa Tailor von der US-Ärztekammer hält das "Parasite Cleanse" für einen der "aktuell gefährlichsten Trends", denn durch die Einnahme würden auch lebensnotwendige Darmbakterien vernichtet. Heidi sollte also lieber bei Knochenbrühe bleiben…

StarsDeutsche StarsHeidi KlumPromi-Diäten
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group