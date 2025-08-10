Heidi Klum: Gefährlicher Trend! Geht sie zu weit?

Experten zweifeln, der Grund: Darm-Parasiten sind in westlichen Ländern eher selten – ohne entsprechende Diagnose ist eine Bekämpfung also sinnlos. Falls doch notwendig, sollte eine Behandlung jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden! Ob Heidi das tut, wissen wir zwar nicht, doch klar ist: Die Wirksamkeit der frei erhältlichen Parasiten-Kuren ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Und schlimmer noch: Wer die Mittel trotzdem schluckt, muss mit heftigen Nebenwirkungen rechnen! "Ich bekam höllische Krämpfe und musste mich tagelang übergeben", schreibt eine Nutzerin in den Rezensionen zu "ParaGuard", den Parasiten-Pillen, die auch Heidi verwendet. Sogar vor Nieren- oder Leberschäden warnen Fachleute! Die Internistin Monalisa Tailor von der US-Ärztekammer hält das "Parasite Cleanse" für einen der "aktuell gefährlichsten Trends", denn durch die Einnahme würden auch lebensnotwendige Darmbakterien vernichtet. Heidi sollte also lieber bei Knochenbrühe bleiben…