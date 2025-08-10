Heidi Klum: Gefährlicher Trend! Geht sie zu weit?
Für einen schlanken Body tut Heidi Klum so einiges. Doch diese Abnehm-Kur ist ziemlich riskant…
Heidi Klum hat einen Body, für den sie viele beneiden.
Wenn’s um ihren fitten Body geht, ist Heidi Klum (52) wirklich nicht zimperlich: Mal wird mit Kombucha-Pilzen entgiftet, mal schlürft die Modelmama Knochenbrühe oder quält sich durch ein "Master Cleanse", bei dem sie tagelang nur eine Mixtur aus Cayennepfeffer, Zitronensaft, Ahorn-Sirup und Wasser zu sich nimmt. Jetzt allerdings hat Heidi einen Trend aufgeschnappt, der uns schon durch seinen bloßen Namen erschaudern lässt. Die Blondine macht nämlich eine Parasiten-Kur!
Fragliche Parasiten-Kur!
Nein, kein Scherz. "Das ist mein allererstes Mal", berichtet Heidi stolz. Und vielleicht auch ihr letztes Mal? Denn mal ehrlich, wer unter Parasitenbefall leidet, sollte vielleicht lieber zum Arzt gehen! Fest steht allerdings: Das "Parasite Cleanse" avanciert gerade zu einem absoluten Hype auf Social Media, viele Influencerinnen greifen zu den Supplements, um ihre Körper von vermeintlichen Schädlingen zu befreien. Aber ob das wirklich gesund ist?
Heftige Nebenwirkungen können auftreten
Experten zweifeln, der Grund: Darm-Parasiten sind in westlichen Ländern eher selten – ohne entsprechende Diagnose ist eine Bekämpfung also sinnlos. Falls doch notwendig, sollte eine Behandlung jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden! Ob Heidi das tut, wissen wir zwar nicht, doch klar ist: Die Wirksamkeit der frei erhältlichen Parasiten-Kuren ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Und schlimmer noch: Wer die Mittel trotzdem schluckt, muss mit heftigen Nebenwirkungen rechnen! "Ich bekam höllische Krämpfe und musste mich tagelang übergeben", schreibt eine Nutzerin in den Rezensionen zu "ParaGuard", den Parasiten-Pillen, die auch Heidi verwendet. Sogar vor Nieren- oder Leberschäden warnen Fachleute! Die Internistin Monalisa Tailor von der US-Ärztekammer hält das "Parasite Cleanse" für einen der "aktuell gefährlichsten Trends", denn durch die Einnahme würden auch lebensnotwendige Darmbakterien vernichtet. Heidi sollte also lieber bei Knochenbrühe bleiben…
