Heidi Klum: Familien-Drama! Tochter Leni will zu ihrem Vater

Ganz anders Flavio, der die ersten Erfolge seiner Tochter, die mittlerweile schon vom Titel der "Vogue" und der deutschen "Glamour" lächelte, mit Wohlwollen begleitet. "Ja, eine tolle Sache", schwärmte er. Das dürfte Leni runtergehen wie Öl, vor allem nach dem Stress mit Seal. Wohl auch deshalb bemüht sie sich gerade so emsig um die Zuneigung des Mannes, dem sie ihr Leben verdankt. Eine ganz normale Entwicklung, erklärt Diplom-Psychologin Konstanze Münstermann gegenüber "Closer". Denn Leni brauche dringend eine Vaterfigur. "Es ist schön für ein Individuum, wenn es gemeinsam mit dem Vater und der Mutter aufwächst. Das ist in unserer Gesellschaft allerdings nicht der Regelfall." Auch bei Leni habe diese Verbindung gefehlt. "Es ist also kein Wunder, wenn sie das im Teenager-Alter – also in der Zeit des Umbruchs – bewusst sucht." Stiefpapa Tom könne dieses Bedürfnis nicht erfüllen. "In der Jung-Ehe ihrer Mutter findet sie diesen gesuchten Halt nicht. Natürlich ist ein verlässlicher Halt auch nicht bei Herrn Briatore zu finden, aber allein der Versuch ist wichtig für Lenis persönliche Entwicklung." Aber warum wünscht eine 16-Jährige sich überhaupt Kontakt zu einem eigentlich unbekannten Menschen, der sie zwar gezeugt hat, aber niemals wirklich Teil ihres Lebens war? "Ein Vater vermittelt Zuversicht, Selbstvertrauen und Disziplin", erklärt die Psychologin. "Das sind vereinfacht gesagt die Werte, die eine Vaterfigur weitergibt und nach denen jeder Teenager insgeheim sucht."

Aber könnte Heidi diese Werte ihrer Tochter nicht genauso gut vermitteln? Nein, stellt die Expertin klar. "Eine Mutter ist in der Regel eher die emotionale Konstante." Tom hingegen nehme in Lenis Alltag eher die Rolle des "Kumpels" ein. Die beiden haben sogar ein Freundschafts-Tattoo – aber Freunde können nun mal keinen Daddy ersetzen. Daher suche Leni jetzt so intensiv Kontakt zu Briatore, sagt die Expertin. Das mag aus Lenis Warte auch nachvollziehbar sein – dürfte jedoch die Fronten zwischen ihr und Seal, der sich immer als ihr wahrer Vater betrachtet hat, weiter verhärten …