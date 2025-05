Heidi Klum: Geheimpakt gegen die Model-Mama?

Sie ist es, die beide Männer vor allem miteinander verbindet: Flavio ist der leibliche Vater von Leni, er und Mama Heidi (51) trennten sich kurz vor der Geburt. Dann trat Seal in Heidis Leben, er adoptierte Leni, zog sie mit Heidi groß. Zwischen den beiden Vätern herrschte jahrelang eisige Distanz – bis jetzt! Denn nun feierten die ungleichen Männer Lenis Ehrentag mit Freunden im Nachtclub "E11even": Bis spät in die Nacht floss der Schampus, um 2.15 Uhr griff Seal zur Gitarre und sang seinen Hit "Kiss From A Rose" für seine Adoptivtochter. Anschließend ging es mit Flavio und anderen Gästen auf die Tanzfläche, in den frühen Morgenstunden erschien Rapper 50 Cent als Überraschungsgast, performte Hits wie "Magic Stick" und "Candy Shop".