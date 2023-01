Heidi Klum: Fies hintergangen! Dabei hat sie den beiden doch so sehr vertraut

Mit seiner Meinung, dass Heidis Show keine High Fashion-Models für die Pariser Laufstege hervorbringt, steht Joop nicht allein da. Auch Ex-Juror Peyman Amin hält fast 14 Jahre nach seinen Ausscheiden aus der Show nicht mit seiner schlechten Meinung über die ehemalige Chefin hinterm Berg. "Ob man tatsächlich eine Menge von ihr lernen kann, ist Geschmacksache", lästert der Modelagent am Rande eines Hamburger Events gegenüber "Closer". "Natürlich ist Heidi mega erfolgreich, aber sie ist gleichzeitig auch eine sehr mediatisierte Persönlichkeit. Sie hatte Auftritte in bekannten Talkshows und bekam so schließlich ihre eigenen Sendungen wie GNTM. Ihr Erfolg kommt durch das Fernsehen und die Medien – nicht aber, weil sie auf den Laufstegen dieser Welt besonders aufgefallen wäre." Autsch – diese Klatsche sitzt! Denn Fakt ist: Heidi selbst lief niemals bei großen Shows, etwa von Chanel oder Gucci, über den Runway. Und der Typ Model, der dort gefragt ist, entspricht auch überhaupt nicht den Kandidatinnen der Show, die inzwischen auch Curvy, Petite oder Best Ager sein dürfen. "Ich möchte keine schmutzige Wäsche waschen", gibt Peyman sich dann doch diplomatisch. "Wir leben in einer Zeit, in der es in der Medienwelt nicht mehr zwingend darauf ankommt, die perfekten Modelmaße zu haben, groß und schlank zu sein. Was zählt ist, dass man eine gewisse Publicity um seine Person mitbringt. Da lässt sich durchaus eine Menge abschauen bei Heidi Klum …" Topmodel ist schließlich kein geschützter Begriff – und Schönheit liegt letztlich immer im Auge des Betrachters …