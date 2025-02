Heidi Klum nackt: Die heißesten Bilder des Topmodels!

Heidi Klum hat seit ihrem Karrierestart 1992 bei einem Modelcontest die perfekte Figur für das Business. Kein Wunder, dass sie auch heute noch zu den erfolgreichsten Models der Welt zählt. Doch Kurven wie ihre kommen nicht von ungefähr. Wie die GNTM-Chefin auch ihren Nachwuchsmodels immer wieder im TV auf den Weg gibt, steckt eine Menge Arbeit und Disziplin hinter ihrem Traumkörper.

Gegenüber "Entertainment Tonight" ließ sie 2018 durchsickern, was ihr Geheimnis für einen schlanken Körper ist: "Ich habe keine spezifische Diät, der ich folge. Ich esse nur sehr gesund. Morgens starte ich mit einem Smoothie. Ich habe vier Kinder, deswegen kochen wir viel. Ich esse nicht oft im Restaurant. Wenn man oft essen geht oder bestellt, wird es etwas schwierig, weil man nicht weiß, was ins Essen getan wird, deswegen koche ich lieber."

Dabei esse Heidi drei Hauptmahlzeiten am Tag – die letzte um 18 Uhr. "Ich glaube, wenn man früher isst, hat der Körper vor dem Schlafen mehr Zeit zu verdauen, was etwas besser für ihn ist." Dem Gerücht, sie würde nur 900 Kalorien am Tag essen, das die "Daily Mail" 2023 in die Welt setzte, nahm Heidi kurz danach bereits den Wind aus den Segeln: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich zähle meine Kalorien nicht", betonte sie wenig später in ihrer Instagram-Story.