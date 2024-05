Heidi Klum: GNTM-Kandidaten packen aus! So streng ist die Model-Mama wirklich

Laut Max gilt ein unausgesprochenes Trost-Verbot, wenn Teilnehmer rausfliegen oder eine negative Kritik bekommen: "Manchmal haben die Leute so geheult und wir wollten sie nur umarmen." Doch die Produktion habe dann sofort dazwischengefunkt: "Die haben sie rausgezogen, um Interviews zu machen", so Max. Schließlich wirken sich starke Emotionen bekanntlich gut auf die Quote aus ...

Sobald die Kandidaten am Flughafen ankommen, stehen Produktionsmitarbeiter bereit, um ihnen sämtliche elektronische Geräte abzunehmen: "Es gab eine Koffer-Kontrolle. Wir hatten keine Handys, keine Tablets, nichts", so Max. Schließlich sollen weder Dreh-Details an die Öffentlichkeit noch äußere Einflüsse ins Model-Penthouse gelangen.

Spontan einen Ausflug machen? Strengstens verboten! Obwohl die Kandidaten einige drehfreie Tage haben, dürfen sie nur in Begleitung von Produktionsmitarbeitern die Unterkunft verlassen. So soll verhindert werden, dass sie Kontakt zur Außenwelt aufnehmen.