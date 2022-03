Heidi Klum: Große Sorge! Papa Günther ist vom Kummer zerfressen

Rückblick: Seit Heidi Klum (48) ihren Tom (32) an der Seite hat, ist das Verhältnis mit Papa Günther schwierig. Sogar zu ihrer Hochzeit vor drei Jahren ließ sich der 76-Jährige nicht blicken. Eine klare Botschaft! Dabei waren Vater und Tochter sich einmal so nah. Sie arbeiteten zusammen hinter den Kulissen von "Germany’s Next Topmodel", verbrachten viel Zeit miteinander. Sogar in den Kreißsaal begleitete er Heidi.

Doch das ist Schnee von gestern. Seit einiger Zeit sprechen die beiden offenbar nur noch über ihre Anwälte miteinander. Günther Klum wollte sich zuletzt die Markenrechte an dem Namen seiner Enkelin Leni sichern. Heidi drohte ihm daraufhin sogar mit Gefängnis!

Und zwischen den zerstrittenen Parteien steht Heidis Mutter Erna. Die 78-Jährige sieht man inzwischen häufiger an der Seite ihrer Tochter und der Kinder und schon länger nicht mehr zusammen mit ihrem Mann. Hat Günther Klum seine Familie sogar schon endgültig verloren?