Heidi Klum: Heftige "GNTM"-Kritik von Peyman Amin

Peyman ist entsetzt

In seiner Instagram-Story teilt Peyman den Screenshot eines Artikels, in dem es um Heidis Nackt-Folge geht. "Liebe Heidi, ich kann mich noch genau erinnern, wie du zu unserer gemeinsamen Zeit in der GNTM-Jury auf Qualität und Authentizität gesetzt hast. Was ist nur geschehen, dass du deine eigenen Prinzipien so über Bord wirfst", feuert der 49-Jährige.

Heidis Begründung für die Show kann der Ex-"GNTM"-Juror offenbar nicht nachvollziehen. "Ich möchte gerne sehen, wie wohl ihr euch in eurer Haut fühlt", begründete die Model-Mama den Walk. Peymans Meinung dazu? "Anders gesagt: viel Haut gleich super Quote", meckert er.

Auch das Bundesfamilienministerium findet keinen Gefallen an der Sendung. "Sexismus ist nichts, das wir einfach tolerieren oder ignorieren können. Gemeinsam müssen wir Sexismus ganz klar als das bezeichnen, was er ist: nämlich eine Form von Gewalt", erklärt eine Sprecherin gegenüber "Bild".

