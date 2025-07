Heidi Klum: Anschlag auf das Topmodel

Das ist passiert: Kaum hatte die 52-Jährige die diesjährigen Sieger ihrer Show "Germany’s Next Topmodel" gekürt, machte sie sich in Köln schon auf die Suche nach den passenden Kandidaten fürs nächste Jahr. Während der geheimen Castings wohnte Heidi im edlen Fünf Sterne-Haus "Excelsior Hotel Ernst" – und wachte mit einem Schockerlebnis auf! Während die Blondine in ihrer Suite schlummerte, hatten Unbekannte in der Nacht einen Brandanschlag auf ein Crew-Fahrzeug verübt: Die Reifen des Mercedes-Vans, der vor dem Luxushotel parkte, wurden in Brand gesteckt – mit heftigen Folgen. Teile der Karosserie verkohlten, die Scheiben des Fahrzeugs zerbarsten unter der Hitze, das Fahrzeuginnere wurde beschädigt.