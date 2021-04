Heidi Klum: Heftige Psycho-Krise bei GNTM

Wenn ich psychische Belastung habe, dann werde ich sehr schnell krank“, verriet Romy (19), eine der Teilnehmerinnen bei „Germany’s next Topmodel“ (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) schon vor Beginn der diesjährigen Staffel. Die Görlitzerin war in ihrer Jugend hässlichem Psychoterror ausgesetzt, wie sie es selbst beschreibt. Das wirkt bis heute nach. Ziemlich mutig von ihr, trotzdem bei „GNTM“ anzutreten! Denn hier ist nicht nur beißende Kritik von Heidi Klum & Co., sondern auch Psychoterror Programm …

