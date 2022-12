Heidi Klum: Heftiger Schlag! Ausgerechnet dieses junge Model sorgt jetzt für Ärger

Schließlich lagen Tessa und Heidi schon während der vierten Staffel von "GNTM" im Jahr 2009 ordentlich über Kreuz, Tessa zeigte der strengen Modelmama sogar vor laufenden Kameras den Stinkefinger – und wurde prompt aus der Show entfernt! Doch das war erst der Anfang: In den folgenden Jahren schoss Tessa immer wieder öffentlich gegen Heidi und ihr Castingformat, "Zu dieser menschenverachtenden Show fällt mir nach wie vor nur diese Geste ein", kommentierte sie mal unter einem Bild von sich mit ausgestrecktem Mittelfinger.

Dass Tessa nach "GNTM" nicht als Model durchstartete, hat in ihren Augen ebenfalls Heidi zu verantworten: Das durch Heidis Show erschaffene Zicken-Image hätte ihr so geschadet, dass sie zeitweise von Hartz IV leben musste. "Kaum ein deutscher Kunde will mich buchen. Nicht mal ein Management kann ich seit mehr als neun Jahren finden. Ich habe nun mal den Stempel 'schwierig'", klagte Tessa 2018 in einem Interview. Dabei sei sie in Wirklichkeit total umgänglich: "Die einzige Zicke, die 'GNTM' wohl je hervorgebracht hat, ist Heidi Klum herself. Niemand sonst bringt reihenweise kleine Mädchen zum Weinen, sexualisiert sie, macht sich lustig über sie und hat ein Herz aus Stein", so ihr Knallhart-Urteil.

Man merkt also, da brodelt es noch gewaltig! Und wo könnte Tessa ihrem Frust besser freien Lauf lassen als im TV-Dschungel? Die Aufmerksamkeit der anderen Kandidaten (und Millionen Zuschauer) dürfte garantiert sein! Und wenn sich Tessa geschickt anstellt, kann sie sich mit häppchenweise servierten Enthüllungen über Heidi vielleicht sogar bis zum Dschungel-Thron durchhangeln. In dem Fall würde Tessa dann doch noch ans Ziel gelangen – und mit Heidis (unfreiwilliger) Hilfe eine Fernsehshow gewinnen…