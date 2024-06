Heidi Klum: Hemmungslos! Sie tobt sich aus

Diese Zeiten sind jetzt Geschichte. Die Kinder sind groß und auch um Jobs muss Heidi nicht mehr bangen. Offenbar ist das auch der Grund, warum sie jetzt so vieles nachholen will – und kaum eine Party auslässt. Gerade erst tanzte sie wieder ausgelassen auf dem Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste, kurz darauf mit Tochter Leni (20) in Monaco und wenig später bei ihrem eigenen Geburtstag zu Hause in Bel Air, Los Angeles. "Das kam wirklich erst so mit 40 etwa oder auch jetzt mit meinem Mann – da gehe ich wirklich mehr aus", sagt Heidi und fügt hinzu: "Was ich immer meinen Kindern sage: Habt mehr Spaß!" Denn der ist bei ihr in den letzten Jahrzehnten viel zu kurz gekommen! Es sei ihr gegönnt ...

