Heidi Klum: Hundetrainer übt heftige Kritik! "Haltung ist unverantwortlich"

Heidi Klums Hunde: "Sind sie nur ein Statussymbol?"

Noch deutlicher wird Hundetrainerin Andrea Stelzig im Interview mit PETBOOK, die sich ebenfalls eher skeptisch zur Haltung von Heidi Klums Jagdhunden äußert. Da dieser Hund meist nur an Jäger herausgegeben wird, findet sie es fraglich, dass ein Hund wie der deutsche Kurzhaar überhaupt in Heidi Klums Besitz gelangt. Sie stellt in Frage, dass vermutlich weder Heidi noch ihr Liebster Tom auf die Jagd gehen oder einen Jagdschein oder Ähnliches in Verbindung zur Jagd besitzen. Die Gefahren, die diese Haltung mit sich bringen können, seien offensichtlich: Wenn ein Jagdhund nicht entsprechend beschäftigt wird, kann es dazu kommen, dass die Instinkte des Hundes durchschlagen. Dies könnte dazu führen, dass der Hund beginnt, unkontrolliert zu jagen – eine Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte. Natürlich können auch "Normalos" Jagdhunde halten, aber dies sei weder artgerecht noch praktisch, so der Hundetrainer.

Es gäbe viele andere Hunderassen, die sich besser als Familien- oder Gesellschaftshunde eignen würden als dieser. Es stellt sich jedoch die Frage, ob Heidi Klum und Tom Kaulitz sich der Verantwortung bewusst sind, die sie mit der Haltung dieser Rasse tragen. Es könnte sein, dass sich das Paar Unterstützung für die beiden Vierbeiner geholt hat. "Wenn sie das nicht macht, stellt sich die Frage: Wozu hat sie die Hunde? Sind sie dann nur ein Statussymbol?", so Stelzig.

Die Entscheidung von Heidi Klum und Tom Kaulitz, sich zwei Jagdhunde zuzulegen, bleibt für Hundeliebhaber und Experten auf jeden Fall umstritten.