Heidi Klum: Scheidung - Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Mit ihrem zweiten Ehepartner Seal war Heidi Klum immerhin neun Jahre lang verheiratet. Zwischen 2005 und 2014 war er der Ehepartner der Beauty. Seal adoptierte nicht nur Heidis Tochter Leni aus der Beziehung mit Flavio Briatore. Das Paar bekam in ihrer Ehe noch drei gemeinsame Kinder Lou, Henry und Johann.

Jedes Jahr wurde das Ja-Wort in einer romantischen Zeremonie erneuert. Doch all die Liebesschwüre konnten das Ende der Liebe nicht verhindern. 2012 gaben sie die Trennung bekannt, 2014 kam es zur Scheidung zwischen Heidi Klum und Seal.

In einem Video der "Today"-Show hat sie nun erstmals über die Scheidung gesprochen. "Es ist nie einfach, wenn man sich trennt, das ist klar", so Heidi Klum. "Wenn man heiratet und Kinder bekommt, hofft man, dass es für immer ist." Die Blondine dachte damals, dass ihre Ehe für immer hält. "Als ich 'Ja' sagte, meinte ich 'Ja' für immer. Unglücklicherweise war das nicht der Fall." Nach der Trennung war ihr und ihrem Ex nur eines wichtig: Dass es den Kindern trotz allem gut geht. "Man tut sein Bestes, um seine Kinder glücklich zu machen und sie so geerdet und geliebt wie nur möglich zu erziehen", erklärt sie weiter.

Sicher war die Zeit keine Einfache, doch die Bergisch Gladbacherin weiß auch, dass das Leben Höhen und Tiefen hat. "Auch, wenn ich für immer in dem Haus mit dem Lattenzaun und den Hunden und den Kindern bleiben wollte – etwas davon ist wahr geworden und andere Dinge sind auseinandergefallen und neue Liebe wurde gefunden“. Damit spielt sie ganz offensichtlich auf Tom Kaulitz an, mit dem sie mittlerweile seit drei Jahren verheiratet ist. Denn trotz der Scheidung von Seal hat sie den Glauben an die Liebe nie verloren.