Heidi Klum: Ihre "GNTM"-Nachfolge steht fest

Wie Heidi im Gespräch mit "red" offenbart, wäre es ihr größter Traum, dass sich irgendwann Tochter Leni auf die Suche nach neuen Topmodels macht. So hatte ihr Sonnenschein bereits in der diesjährigen Staffel einen Gastauftritt und begeisterte damit nicht nur die TV-Zuschauer. Auch Heidi war sichtlich euphorisiert von dem Erscheinen der 18-Jährigen! Über eine mögliche "GNTM"-Zukunft erklärt die stolze Mami: "Gucken wir mal, ob die Leni das irgendwann mal macht." Wow! Wie es scheint, haben Heidi und Leni bereits darüber nachgedacht, ob für Leni eine "GNTM"-Zukunft in Frage kommt!

Wie es für das Erfolgsformat wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!