Heidi Klum: Ihre Kinder finden sie peinlich!

„Also, ich hätte nicht uncooler sein können die ganzen Jahre", erzählte Heidi gerade offen. Vor allem ihr Modegeschmack und die manchmal etwas alberne Art stoßen bei ihrem Nachwuchs auf Unverständnis. "Warum ist das alles immer so bunt, warum bist du immer so laut?", fragen ihre Kinder und sagen ganz deutlich: "Das ist peinlich, warum musst du das immer machen?"