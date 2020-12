Heidi Klum: "GNTM"-Schock! Insiderin packt Unfassbares aus

Fremde bedrohten damals sogar ihre Familie und versuchten, ihren geliebten Hund zu töten. Klar, dass so was nicht spurlos an einem vorbei geht. Schuld gibt Lijana daran auch den Machern der Sendung. "Mir wird immer bewusster, wie allein ich mit allem gelassen wurde. Außer der Polizei (die mich unter Personenschutz stellte) und meiner Familie war niemand für mich da. Niemand, der sich für mich eingesetzt hat und auch niemand, der es verhindert hat", klagt Lijana an. "Und da muss ich doch fragen: Wo bleibt die Menschlichkeit? Sind Likes und Klicks denn alles, was zählt? Hätte man dafür mein Leben geopfert? JA, DAS HAT MAN!"