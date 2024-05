Heidi Klum: "Ja, ich habe zwei tolle Männer!" Plötzlich ist von einer Dreiecks-Beziehung die Rede

Im Gespräch mit Heidi betonte eine Reporterin des Magazins, dass das Model einen "tollen Mann, tolle Kinder, und einen super Job" habe —plötzlich korrigierte Heidi die Frau und enthüllte: "Ja, ich habe zwei tolle Männer!"

Huch, gibt es etwa einen zweiten Mann in Heidis Herz? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Denn, wie die 50-Jährige direkt klarstellte, war hiermit Bill Kaulitz (34), der Zwillingsbruder ihres Gatten Tom Kaulitz (34), gemeint. Das Paar würde sehr viel Zeit mit ihm verbringen und sogar das meiste zu dritt machen: "Bill wohnt auch sehr nah an uns dran. Wir gehen auch super viel in den Urlaub zusammen.“

Hierbei wäre Heidi aufgefallen, wie ähnlich sie und der Tokio-Hotel-Sänger sich eigentlich sind. Es wäre manchmal sogar so, als seien die beiden ein und dieselbe Person. "Mein Mann hat seinen Bruder als Frau geheiratet – mich!", witzelte Heidi. Bill und sie seien beide im Gegensatz zu Tom mehr 'The Showpony', ziehen verrückte Sachen an und sind im allgemeinen einfach sehr experimentierfreudig: "Tom ist immer eher so ein bisschen im Hintergrund, er mag das eigentlich gar nicht so gern."

