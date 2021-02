Heidi Klum: Jetzt ist plötzlich von Trennung die Rede

Auch sonst dürfte Heidi nicht besonders glücklich mit den Prioritäten ihrer Ältesten sein. Sie weiß: Eine Teenager-Liebe ist zwar süß, aber kann auch die denkbar schlechteste Voraussetzung sein: Wenn Leni um den Globus jetten soll, um in der Fashionbranche durchzustarten, sitzt Aris zu Hause in L. A. – da sind Heimweh, Gewissensbisse und Liebeskummer quasi vorprogrammiert.

Bitter für Heidi, die sich selbst als „Helikoptermutter“ bezeichnet und gern alles unter Kontrolle hat. „Es ist natürlich nicht so easy für mich, nichts zu sagen“, gibt sie zu. Als junges Model sind nun mal Fleiß und Disziplin gefragt, das predigt sie auch bei „GNTM“ immer ihren Schützlingen: „Es gibt eigentlich nur ein großes No-Go: Unprofessionalität“, so die Model-Mama, laut „Closer“. „Wenn du etwas erreichen möchtest in diesem Job, musst du alles geben. Nur dann wirst du wieder gebucht.“ Kuschel-Nachmittage mit dem Boyfriend fallen da wohl eher in die Kategorie „No-Go“ …