Tom Kaulitz: "Instagram"-Sensation - Seiner erster Post geht unter die Haut

Wie Tom nun zeigt, trägt er seine Heidi immer bei sich. So teilt der "Tokio Hotel"-Star nun ein Foto in dem "Instagram"-Account der Band, auf dem er seinen Fans stolz sein Liebes-Tattoo präsentiert. Tom hat sich nämlich an seinem Ringfinder, an dem er auch seinen Ehering trägt, den Namen seiner schönen Frau tätowieren lassen. Dazu kommentiert er: "Frohen Valentinstag an alle von euch! Möget ihr ihn mit denen verbringen, die ihr wirklich und tief liebt." Wow! Das so eine Hammer-News von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...