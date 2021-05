Heidi Klum: Jetzt nimmt sie ihm die Kinder endgültig weg

Offenbar plant die "GNTM"-Chefin, Hollywood den Rücken zu kehren und wieder nach Good Old Germany zu ziehen. Für immer! Laut "Bild"-Bericht hat die 47-Jährige bereits eine ganz bestimmte Immobilie nahe Berlin im Auge: die "Villa da Vinci" in Potsdam, ein Prunk-Palast mit insgesamt 952 Quadratmetern Wohnfläche, der VIP-freundlich an einer Privatstraße am Heiligensee liegt. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro. Einem dürften die Umzugspläne allerdings gar nicht gefallen: Heidis Ex-Mann Seal (58)! Bereits der letzte Berlin-Aufenthalt von Adoptivtochter Leni (16) und seinen leiblichen Kindern Henry (15), Johan (14) und Lou (11) hatte einen Gerichtsstreit ausgelöst: Damals war Seal strikt dagegen, dass die Kids ihre Mom für die Dreharbeiten von "Germany’s Next Topmodel" nach Deutschland begleiten – aus Angst, die Sippe könnte dauerhaft an der Spree bleiben! Erst nach einem handgeschriebenen Bittbrief von Tochter Leni ließ er sich erweichen…