Heidi Klum: Jetzt packt sie über ihren Dreier mit Tom und Bill Kaulitz aus

Wie Heidi jetzt verrät, ist Bill ein echter Kuschel-Fan. So berichtet sie gegenüber "red": "Wir haben ein riesengroßes Bett. Meistens - ja gut, Bill und ich, wir kuscheln auch ein bisschen." Wow! Was für eine intime Beichte über ihren Kuschel-Dreier mit Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill Kaulitz. Ob uns Heidi in der nächsten Zeit wohl noch mehr Einblicke in ihr Schlafzimmer gewährt? Wir können definitiv gespannt sein...