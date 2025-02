Heidi Klum: Harter Schlag! Wie verkraftet sie die Trennung von Tom Kaulitz?

Spanien, Italien, Frankreich – im März erobert Tom mit seinem Zwillingsbruder Bill und der Band die Konzertsäle Europas. Zwölf Länder wird der Musiker bereisen und sich vor kreischenden weiblichen Fans kaum retten können. Die Frauen lieben und vergöttern Tom seit Jahren. "Bitte heirate mich!" und "Mein Traummann!" schreiben sie auf seiner Instagram-Seite. Oh, là, là! Was wohl seine Heidi dazu sagt?

Die erfolgreiche Entertainerin weiß natürlich, dass ihr Mann begehrt ist, deshalb hat sie ja auch kürzlich angekündigt, mit auf Tour zu gehen. Ihr Tom soll bloß nichts Unüberlegtes tun! Doch daraus wird nun nichts! Heidi hat keine Zeit, denn sie muss selbst arbeiten. Neue Dreharbeiten für ihre Erfolgsshow "Germany’s Next Topmodel" und "Project Runway" stehen an. Ups, blöd gelaufen!

Zwangsläufig heißt es also nun für Tom: Tschüss, Heidi und hallo, Freiheit! Einmal durchatmen, kein Dauergekuschel, das Heidi oft in der Öffentlichkeit inszeniert – was ihm offenbar ein bisschen auf den Geist geht. "Ich wurde diese Woche wieder von Paparazzi fotografiert", ärgerte er sich erst kürzlich. Gut möglich also, dass Tom die ungewohnte Freiheit genießt. Ob Heidi das entspannte Solo-Dasein ihres Göttergatten auch so locker sieht?

