Heidi Klum: Jetzt packt Tochter Leni ALLES aus!

Leni nimmt sich die ganzen Haterkommentare auf Social Media nicht zu Herzen. "Ich gucke mir die ehrlich gesagt nicht an. Wenn ich mir die nicht angucke, muss ich denen keine Aufmerksamkeit schenken. Also weiß ich gar nicht, was da geschrieben wird", stellt sie auf Heidis Halloween-Party klar. Was für eine gesunde Einstellung!

Liebeskrise bei Heidi und Tom? Warum ihr Ex Vito Schnabel zurück in ihrem Leben ist, erfahrt ihr im Video: