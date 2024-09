Heidi Klum: Laufsteg-Comeback im auffälligen Polizei-Look!

Runway-Comeback für Model-Mama Heidi Klum (51) nach gut sieben Jahren – und das in einem auffälligen neuen Look. Statt wie gewohnt im glamourösen Designerkleid überraschte das Supermodel bei ihrem zweiten Laufsteg-Auftritt in Paris am vergangenen Freitag stattdessen mit einem düsteren Polizei-Outfit und einer neuen Frisur, die viele im Netz an ihren Schwager Bill Kaulitz (35) erinnerte – war er Heidis Inspiration für diesen Auftritt?