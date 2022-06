Heidi Klum: Lebensgefahr! Riesengroße Angst um ihren größten Schatz

„Ich bin echt froh, dass wir hier sitzen“, sagte Bill Kaulitz zu Beginn der Sendung. Denn die beiden haben eine wahre Horror-Tour hinter sich, wie Zwillingsbruder berichtet.

„Ich hatte meine Cluster-Kopfschmerzen, wir saßen im Auto von Köln nach Berlin. Ich hab mir schnell eine Spritze gesetzt gegen die Schmerzen und habe aber meine Augen zugehabt, weil mein Kopfschmerz so stark war. Man ist in so einer Art Halbschlaf. Dann habe ich die Augen aufgemacht und sehe im Rückspiegel die Augen des Fahrers und sehe, wie er immer so wegnickt. Das Auto schwankte sowieso. Ich dachte: ‚Oh Gott‘."