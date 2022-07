Heidi Klum: Enthüllt! Sie trifft sich heimlich mit ihrem Ex

Im Alter von süßen 19 Jahren verliebte sich Heidi in den damals 25-jährigen Skilehrer Gottfried. "An einem besonders schönen Wintertag hat es gefunkt. Ich wedelte mit Heidi die Piste runter. Für den Abend verabredeten wir uns in der 'Enzianhütte'. Da kam es zum ersten Kuss. Er ging von ihr aus, ich war wohl noch zu schüchtern", verriet der Südtiroler bereits vor einiger Zeit im Interview mit "das neue".