Heidi Klum: Mega-Zoff am "GNTM"-Set

Im Backstage-Bereich flogen zwischen Liliana und Soulin die Fetzen. Die beiden Mädels warfen sich gegenseitig vor, dass sich die jeweils andere zu sehr in den Vordergrund drängt. Der Streit wurde sogar so heftig, dass Liliana ihrer Konkurrentin drohte: "Wenn es am Ende so aussieht, als sei ich daran schuld, dann breche ich dir die Beine!" Daraufhin brach Soulin in Tränen aus. "Es ist mir wichtig, dass ich authentisch bin. Wenn jemand dann das Gegenteil von mir behauptet, tut mir das weh", schluchzte die Syrerin.