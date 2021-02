„GNTM“-Romina: Hyaluron & Extensions - So sah sie früher aus

Seit Romina Palm Anfang Februar 2021 ihren ersten Auftritt bei GNTM hatte, hat sich ihre Fangemeinde schon verdoppelt. Auch Romina selbst weiß, was sie so einzigartig macht: „Ich werde 'Germany’s next Topmodel' 2021, weil ich das perfekte Vorzeigebeispiel dafür bin, dass man alles in seinem Leben erreichen kann, wenn man lediglich man selbst ist und an sich glaubt.“

