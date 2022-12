Heidi Klum: Nach der Trennung - doch sie kann einfach nicht loslassen!

Denn eigentlich will sich das Nachwuchs-Model doch jetzt ein eigenes Leben aufbauen. Vor Kurzem erst hat sie Hotel Mama in Los Angeles verlassen und ist ins etwa 4 000 Kilometer entfernte New York gezogen. Um hier Innenarchitektur zu studieren und neue Erfahrungen zu machen. Mama Heidi aber scheint ihr Töchterchen schmerzlich zu vermissen.

"Manchmal wünschte ich, ich könnte dich noch so nah bei mir haben", hat Heidi zugegeben. Und so oft bei Leni angerufen, dass die schon ganz genervt war. Damit nicht genug: Nun soll sich Heidi mit ihrem Ehemann Tom auch noch eine Wohnung in New York zugelegt haben.

Gerade erst sollen die letztem Renovierungsarbeiten an dem Appartement abgeschlossen worden sein, einem Einzug steht nichts mehr im Wege. So kann Heidi ihrer Tochter wieder ganz nah sein, immer mal wieder bei ihr klingeln – oder auch mal heimlich schauen, was sie so treibt. Wie Leni das wohl finden mag? Man kann es sich ja vorstellen.

Heidi Klum: Liebeskrise mit Tom! Ex-Freund Vito Schnabel ist zurück in ihrem Leben. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: