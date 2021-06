Heidi Klum: Nackt-Skandal um Tochter Leni

Das Nachwuchsmodel posiert in den sozialen Netzwerken fast komplett nackt. Nur ein Tuch verdeckt ihre intimsten Stellen. Neben zahlreichen Komplimenten hagelt es jedoch auch Kritik. Schließlich ist Leni gerade mal süße 17 Jahre alt. "Ich find's zu freizügig für einen Teenager. Und wie man teilweise an den Kommentaren sieht, kommen die notgeilen, deutlich ältere Typen schon gar nicht mehr klar. Klar, ist es ein super Foto und auch sicherlich ästhetisch, fänd's aber besser, wenn man es hinterfragen würde", kommentiert ein Follower. Ein anderer schreibt gehässig: "Fang doch bitte nicht so an wie deine Mutter..."