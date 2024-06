Heidi Klum: Riesen Ärger um den neuen Mann an ihrer Seite

Ärger um "Germany's next Topmodel"! Am kommenden Donnerstag findet das große Finale der aktuellen Staffel statt. Wie in jedem Jahr kämpfen die "übriggebliebenen" Models während der Liveshow um den Sieg und den Titel "Germany's next Topmodel". Doch trotzdem ist dieses Jahr alles anders: Da zum ersten Mal Männer zugelassen sind, gewinnen auch zwei Models!