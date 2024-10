Heidi Klum: Riesen-Ankündigung zur GNTM-Jubiläumsstaffel!

Aber eine Neuerung soll es trotzdem geben: "Wir strahlen an zwei Abenden aus, Dienstag UND Donnerstag", verrät Heidi. Auf Anfrage der "Bild" wollte sich der Sender noch nicht zu Heidis Ankündigung äußern: "Das Leben ist voller Überraschungen. GNTM auch. Wann 'Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum' startet, werden wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern rechtzeitig mitteilen", sagt ein Sendersprecher von ProSieben dazu. Üblicherweise beginnt "Germany's next Topmodel" ja immer im Februar. Ob es dabei bleiben wird? Wir können gespannt sein!