Heidi Klum: Schlag ins Gesicht von Tochter Leni! Jetzt bricht die heile Welt zusammen

Und natürlich war Heidi sich absolut sicher, dass ihre älteste Tochter mit demselben Ehrgeiz in ihre Fußstapfen treten würde: „Meine Tochter hat die gleiche Leidenschaft für diesen Job wie ich“, schwärmte sie erst kürzlich.

Doch offensichtlich hat Heidi diese Rechnung ohne Leni gemacht: Der Teenie ist nämlich alles andere als begeistert von dem stressigen Alltag als Model! Nach knapp zwei Jahren hat das Klum-Küken keinen Bock mehr auf das Business, wie Leni jetzt überraschend in einem Interview klarstellte: „Ich hatte einfach noch gar keine Ahnung, wie dieses Business funktioniert“, so Leni. „Und dann war ich plötzlich super-viel am Arbeiten. Mit 16! Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele E-Mails beantworten muss. Ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass dieser Job überhaupt etwas mit E-Mails zu tun hat. Jetzt verbringe ich Stunden damit, E-Mails zu beantworten. Und die zweite große Überraschung war, dass ich so früh aufstehen muss, Call-Time um 6 Uhr morgens ist oft Standard.“