Heidi Klum: Schlimmer Zusammenbruch am "GNTM"-Set

Jasmines wurde so schlecht, dass sie den Dreh abbrechen und ins Krankenhaus gebracht werden musste. "Ihr geht es nicht so gut. Sie ist im Krankenhaus. Alles ist okay, aber sie kann nicht bei uns sein. Sie wird jetzt gerade untersucht", so Heidi. Ob Jasmine nächste Woche wieder dabei ist? Unklar...

