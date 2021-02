Heidi Klum: Sex-Skandal bei "GNTM"

Heidi jedoch feierte das Blankziehen der Kandidatinnen: "Ich liebe mutige Mädchen, die zeigen, was sie draufhaben!", jubelte sie. Na klar: Vor wenigen Jahren gab es bei "GNTM" noch Tränen und Theater beim vergleichsweise harmlosen Dessous-Shooting – jetzt wissen die Mädels endlich, was sie zu tun haben! Aber mal ehrlich, ist das wirklich mutig? Oder doch eher peinlich? Heidi ist es wohl egal, schließlich setzt die Show-Chefin ja selbst gern auf billige Provokation: Ganz im Sinne einer guten Cross-Promo stolperte sie am Drehort "rein zufällig" in eine Probe der "Magic Mike Live"-Stripper. Angesichts der halb nackten Männerkörper musste sich die 47-Jährige gegen die aufsteigende Hitze so penetrant Luft zufächern, dass sie wohl nur knapp an einer Sehnenscheidenentzündung vorbeigeschrammt ist.

Später verlagerte sich Heidi dann lieber auf ihre eigenen körperlichen Vorzüge, drückte und quetschte ihre Brüste mit extratiefem Ausschnitt immer wieder in den Fokus. „Hat Heidi langsam Komplexe wegen ihres Alters oder warum benimmt sie sich wie ein pubertierender Teenie?“, wurde im Netz gelästert. Die Antwort ist einfach: Nackte Haut ist für Frauen noch immer die härteste Währung im Business. Die viel gepriesene "Personality"? Zählt nur, wenn auch der Rest stimmt. Fest steht: Diversity hin, #metoo-Bewegung her, bei "GNTM" gilt noch immer das alte Motto "Zieh dich aus und du kommst groß raus". Das weiß Heidi – und auch ihre Mädchen wissen es offensichtlich längst. Und auch Heidis 16-jährige Tochter Leni, die das Geschehen im Hintergrund verfolgte, wird genau hingesehen haben. Schließlich will auch sie als Model Karriere machen. Wie das am besten klappt, hat Mama Heidi in der Sendung ja schon verraten: "Ich lächele immer mit meinen Brüsten."